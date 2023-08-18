Сухоруков Стефан — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сухоруков Стефан

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

2013

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1931 г.р.

Дети

Добавил:

ИТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

локтионович
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сухорукова (Сурина) Валентина

Рождение ребёнка
Около 1961

Сын: Сухоруков Александр

Мать ребёнка: Сухорукова (Сурина) Валентина

Рождение ребёнка
Около 1964

Дочь: Алдошина (Сухорукова) Галина

Мать ребёнка: Сухорукова (Сурина) Валентина

Смерть
2013
Похороны
Неизвестно
Мценск, город Мценск, Орловская область

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