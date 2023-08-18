Сухоруков Стефан
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти2013
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
локтионович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1961
Сын: Сухоруков Александр
Мать ребёнка: Сухорукова (Сурина) Валентина
Рождение ребёнка
Около 1964
Дочь: Алдошина (Сухорукова) Галина
Мать ребёнка: Сухорукова (Сурина) Валентина
Смерть
2013
Похороны
Неизвестно
Мценск, город Мценск, Орловская область