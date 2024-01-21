Романенко Иван Кузьмич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Романенко Иван Кузьмич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1938 г.р.

Дети

Добавил:

ЕИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
1966

Жена: Огородник Мария Александровна

Житковичи, Житковичский район, Гомельская область
Развод в 1970 (1969)
Рождение ребёнка
14.01.1967

Дочь: Грицкова Алла Ивановна

Мать ребёнка: Огородник Мария Александровна

Рудаков, Хойникский район, Гомельская область
Рождена в деревне Плоское, Хойникский район, Гомельская область
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