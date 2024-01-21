Романенко Иван Кузьмич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
1966
Житковичи, Житковичский район, Гомельская область
Развод в 1970 (1969)
Рождение ребёнка
14.01.1967
Дочь: Грицкова Алла Ивановна
Мать ребёнка: Огородник Мария Александровна
Рудаков, Хойникский район, Гомельская область
Рождена в деревне Плоское, Хойникский район, Гомельская область