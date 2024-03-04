Колегов Ефим — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Колегов Ефим

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Соколова Людмила Ефимовна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Колегов Алексей Ефимович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Колегов Григорий Ефимович

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Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Колегов Андрей Ефимович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Петр Ефимович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

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