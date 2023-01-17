Дунаевский Исаак Осипович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дунаевский Исаак Осипович

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Место рождения

Лохвица, Полтавская обл., Украина

Дата рождения

18.01.1900

Дата смерти

25.07.1955

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.01.1900

Отец: не указан

Мать: не указана

Лохвица, Полтавская обл., Украина
Место жительства
С 1900 по 1910
Лохвица, Полтавская обл., Украина
Место жительства
С 1910 по 1924
Харьков, Украина
Место жительства
С 1924 по 1929
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
С 1929
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Смерть
25.07.1955
Москва, город федерального значения Москва
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