Дунаевский Исаак Осипович
Место рожденияЛохвица, Полтавская обл., Украина
Дата рождения18.01.1900
Дата смерти25.07.1955
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.01.1900
Отец: не указан
Мать: не указана
Лохвица, Полтавская обл., Украина
Место жительства
С 1900 по 1910
Лохвица, Полтавская обл., Украина
Место жительства
С 1910 по 1924
Харьков, Украина
Место жительства
С 1924 по 1929
Место жительства
С 1929
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Смерть
25.07.1955