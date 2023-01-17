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Пушкин Степан Дмитриевич
Пушкин Степан Дмитриевич
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Место рождения
Мощенка
, Большегорская волость, Тихвинский уезд
Дата рождения
1918
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Мужской
Отец
Пушкин Дмитрий Григорьевич
1884 г.р.
Мать
Пушкина Дарья Васильевна
Дети
Не указаны
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АП
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Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
1918
Отец:
Пушкин Дмитрий Григорьевич
Мать:
Пушкина Дарья Васильевна
Мощенка
, Большегорская волость, Тихвинский уезд
Смерть
Неизвестно
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