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Пушкин Степан Дмитриевич

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Место рождения

Мощенка, Большегорская волость, Тихвинский уезд

Дата рождения

1918

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1918

Отец: Пушкин Дмитрий Григорьевич

Мать: Пушкина Дарья Васильевна

Мощенка, Большегорская волость, Тихвинский уезд
Смерть
Неизвестно
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