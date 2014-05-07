Широченко Иван Моисеевич
Место рожденияСосновка, Казахстан, Павлодарская область
Дата рождения17.01.1923
Дата смерти14.05.1974
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.01.1923
Отец: Широченко Моисей
Мать: Широченко Марфа
Сосновка, Казахстан, Павлодарская область
Рождение ребёнка
1946
Дочь: Людмила Ивановна
Мать ребёнка: Широченко Нина Федоровна
Рождение ребёнка
1947
Сын: Широченко Виктор Иванович
Мать ребёнка: Широченко Нина Федоровна
Рождение ребёнка
17.12.1950
Дочь: Алла Ивановна
Мать ребёнка: Широченко Нина Федоровна
Рождение ребёнка
28.12.1954
Дочь: Филипенко Тамара Ивановна
Мать ребёнка: Широченко Нина Федоровна
Сосновка
Рождение ребёнка
?.10.1958
Сын: Широченко Андрей Иванович
Мать ребёнка: Широченко Нина Федоровна
Рождение ребёнка
10.08.1960
Дочь: Наталья Ивановна
Мать ребёнка: Широченко Нина Федоровна
Рождение ребёнка
Около 1962
Сын: Широченко Алексей Иванович
Мать ребёнка: Широченко Нина Федоровна
Рождение ребёнка
После 05.08.?
Дочь: Светлана Ивановна
Мать ребёнка: Широченко Нина Федоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Широченко Нина Федоровна
Смерть
14.05.1974