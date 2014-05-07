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Широченко Иван Моисеевич

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Место рождения

Сосновка, Казахстан, Павлодарская область

Дата рождения

17.01.1923

Дата смерти

14.05.1974

Пол

Мужской

Добавил:

ДФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.01.1923

Отец: Широченко Моисей

Мать: Широченко Марфа

Сосновка, Казахстан, Павлодарская область
Рождение ребёнка
1946

Дочь: Людмила Ивановна

Мать ребёнка: Широченко Нина Федоровна

Рождение ребёнка
1947

Сын: Широченко Виктор Иванович

Мать ребёнка: Широченко Нина Федоровна

Рождение ребёнка
17.12.1950

Дочь: Алла Ивановна

Мать ребёнка: Широченко Нина Федоровна

Рождение ребёнка
28.12.1954

Дочь: Филипенко Тамара Ивановна

Мать ребёнка: Широченко Нина Федоровна

Сосновка
Рождение ребёнка
?.10.1958

Сын: Широченко Андрей Иванович

Мать ребёнка: Широченко Нина Федоровна

Рождение ребёнка
10.08.1960

Дочь: Наталья Ивановна

Мать ребёнка: Широченко Нина Федоровна

Рождение ребёнка
Около 1962

Сын: Широченко Алексей Иванович

Мать ребёнка: Широченко Нина Федоровна

Рождение ребёнка
После 05.08.?

Дочь: Светлана Ивановна

Мать ребёнка: Широченко Нина Федоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Широченко Нина Федоровна

Смерть
14.05.1974
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