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Белов Андрей Александрович

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Место рождения

Верхний Уфалей, Верхнеуфалейский, Челябинская область

Дата рождения

06.05.1955

Пол

Мужской

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.05.1955

Отец: Белов Александр Григорьевич

Мать: Белова Мария Алексеевна

Верхний Уфалей, Верхнеуфалейский, Челябинская область
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