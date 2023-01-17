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Белов Андрей Александрович
Белов Андрей Александрович
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Место рождения
Верхний Уфалей
, Верхнеуфалейский, Челябинская область
Дата рождения
06.05.1955
Пол
Мужской
Отец
Белов Александр Григорьевич
1923 г.р.
Мать
Белова (Козырева) Мария Алексеевна
1920 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЕБ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.05.1955
Отец:
Белов Александр Григорьевич
Мать:
Белова Мария Алексеевна
Верхний Уфалей
, Верхнеуфалейский, Челябинская область
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