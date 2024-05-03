Овчаренко Алексей Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.09.1977
ПолМужской
ОтецНе указан
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.09.1977
Отец: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
25.10.2002
Сын: Овчаренко Константин Алексеевич
Мать ребёнка: Овчаренко (Байкова) Екатерина Александровна
Рождение ребёнка
26.07.2018
Сын: Овчаренко Игорь Алексеевич
Мать ребёнка: Овчаренко (Байкова) Екатерина Александровна