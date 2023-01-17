Шорин Александр Федорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шорин Александр Федорович

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Место рождения

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния

Дата рождения

05.12.1890

Дата смерти

21.10.1941

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.12.1890

Отец: не указан

Мать: не указана

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1919
Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Место жительства
С 1928
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
Неизвестно
Ульяновск, город Ульяновск, Ульяновская область
Смерть
21.10.1941
Ульяновск, город Ульяновск, Ульяновская область
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