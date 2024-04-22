Юров Иван Александрович
Место рождения
Дата рождения19.03.1939
Дата смерти21.05.1977
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.03.1939
Отец: Юров Александр
Рождение ребёнка
12.07.1963
Дочь: Шумкова Татьяна Ивановна
Мать ребёнка: Юрова Лидия Ивановна
Рождение ребёнка
26.04.1967
Мать ребёнка: Юрова Лидия Ивановна
Рождение ребёнка
11.08.1973
Дочь: Черныш Наталья Ивановна
Мать ребёнка: Юрова Лидия Ивановна
Смерть
21.05.1977