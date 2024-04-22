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Юров Иван Александрович

Место рождения

Караганда, городская администрация Караганда, Карагандинская область

Дата рождения

19.03.1939

Дата смерти

21.05.1977

Пол

Мужской

Добавил:

ДЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.03.1939

Отец: Юров Александр

Мать: Юрова Татьяна Александровна

Караганда, городская администрация Караганда, Карагандинская область
Рождение ребёнка
12.07.1963

Дочь: Шумкова Татьяна Ивановна

Мать ребёнка: Юрова Лидия Ивановна

Караганда, городская администрация Караганда, Карагандинская область
Рождение ребёнка
26.04.1967

Сын: Юров Александр Иванович

Мать ребёнка: Юрова Лидия Ивановна

Караганда, городская администрация Караганда, Карагандинская область
Рождение ребёнка
11.08.1973

Дочь: Черныш Наталья Ивановна

Мать ребёнка: Юрова Лидия Ивановна

Караганда, городская администрация Караганда, Карагандинская область
Смерть
21.05.1977
Караганда, городская администрация Караганда, Карагандинская область
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