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Чиянов Николай Григорьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чиянов Иван Николаевич

Мать ребёнка: Чиянова (Калинина) Настасья Корниловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Чиянова) Валентина Николаевна

Мать ребёнка: Чиянова (Калинина) Настасья Корниловна

Смерть
Неизвестно

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