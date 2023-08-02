Тулатова (Зурапова - Кубатиева) Фердауз Айдаруковна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1900
Сын: Тулатов Адиль-Гирей
Отец ребёнка: Тулатов Хасако (Хакяша)
Рождение ребёнка
1905
Сын: Тулатов Амурхан
Отец ребёнка: Тулатов Хасако (Хакяша)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шанаева Калла
Отец ребёнка: Тулатов Хасако (Хакяша)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Тулатов Хасако (Хакяша)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Тулатов Хасако (Хакяша)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Туганова Гуштин Хакяшевна
Отец ребёнка: Тулатов Хасако (Хакяша)
Смерть
Неизвестно