Ощепков Владимир Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ощепков Владимир Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.05.1953

Пол

Мужской

Отец

1932 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ВО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.05.1953

Отец: Свинин Иван Степанович

Мать: не указана

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