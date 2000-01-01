Захарина (Ермолаева) Татьяна Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Захарин Андрей Викторович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Захарина Дарья Андреевна
Отец ребёнка: Захарин Андрей Викторович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Захарин Владислав Андреевич
Отец ребёнка: Захарин Андрей Викторович
Бракосочетание
Неизвестно