Рудаков Петр Степанович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1824
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824
Отец: Каратаев Зотей Ильич Или Иванович
Рождение ребёнка
1850
Мать ребёнка: Рудакова Василиса Васильевна
Место жительства
С 10.10.1852
По указу Тобольской казенной палаты 10.10.1852 № 11627 отчислен из деревни Лузиной сей же волости в деревню Яркуль
Рождение ребёнка
1854
Дочь: Александра Петровна
Мать ребёнка: Рудакова Василиса Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно