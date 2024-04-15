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Рудаков Петр Степанович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1824

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824

Отец: Каратаев Зотей Ильич Или Иванович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1850

Сын: Рудаков Антон Петрович

Мать ребёнка: Рудакова Василиса Васильевна

Место жительства
С 10.10.1852
Яркуль, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
По указу Тобольской казенной палаты 10.10.1852 № 11627 отчислен из деревни Лузиной сей же волости в деревню Яркуль
Рождение ребёнка
1854

Дочь: Александра Петровна

Мать ребёнка: Рудакова Василиса Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Рудакова Василиса Васильевна

Место жительства
Неизвестно
Яркуль, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно
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