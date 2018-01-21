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Воробьев Денис Романович
Воробьев Денис Романович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
21.01.2018
Пол
Мужской
Отец
Воробьев Роман
Мать
Воробьева-Степаненко Анжела Владимировна
Дети
Не указаны
Добавил:
МК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.01.2018
Отец:
Воробьев Роман
Мать:
Воробьева-Степаненко Анжела Владимировна
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