Меньшикова (Павлова) Мелания — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Меньшикова (Павлова) Мелания

Место рождения

Леуза, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Леуза, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
15.01.1866

Сын: Меньшиков Павел Яковлевич

Отец ребёнка: Меньшиков Яков Иванович

Леуза, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Меньшиков Андрей Яковлевич

Отец ребёнка: Меньшиков Яков Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Меньшиков Яков Иванович

Место жительства
Неизвестно
Леуза, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
Неизвестно
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