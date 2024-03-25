Меньшикова (Павлова) Мелания
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
15.01.1866
Сын: Меньшиков Павел Яковлевич
Отец ребёнка: Меньшиков Яков Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Меньшиков Андрей Яковлевич
Отец ребёнка: Меньшиков Яков Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно