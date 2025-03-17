Дьячков Василий 1930 — найти родственников по фамилии на Familio
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Дьячков Василий

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Место рождения

Беларусь, Могилёвская область д Жевжик

Дата рождения

1930

Пол

Мужской

Добавил:

ЗИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1930

Отец: Дьячков Петро

Мать: Дячкова (Шестопалова) Палагея Афанасьевна

Беларусь, Могилёвская область д Жевжик
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Дьячкова Татьяна Васильевна

Мать ребёнка: Дьячкова Надежда

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дьячков Николай Васильевич

Мать ребёнка: Дьячкова Надежда

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дьячкова Надежда

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