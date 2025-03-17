Дьячков Василий
Место рожденияБеларусь, Могилёвская область д Жевжик
Дата рождения1930
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1930
Беларусь, Могилёвская область д Жевжик
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Дьячкова Татьяна Васильевна
Мать ребёнка: Дьячкова Надежда
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Дьячков Николай Васильевич
Мать ребёнка: Дьячкова Надежда
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Дьячкова Надежда