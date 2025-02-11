Borg Alexander Magnus 18.02.1795 — найти родственников по фамилии на Familio

Borg Alexander Magnus

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 18.02.1795, Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

умер 27.06.1796, Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Отец
Borg Carl Magnus23.05.1739 г.р.
Мать
Borg (Wackelin) Elisabet Lovisa06.11.1761 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.02.1795

Отец: Borg Carl Magnus

Мать: Borg (Wackelin) Elisabet Lovisa

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Смерть
27.06.1796
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

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