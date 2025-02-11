Borg Alexander Magnus
мужской, родился 18.02.1795, Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
умер 27.06.1796, Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
ОтецBorg Carl Magnus23.05.1739 г.р.
МатьBorg (Wackelin) Elisabet Lovisa06.11.1761 г.р.
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Место
Комментарий
Рождение
18.02.1795
Отец: Borg Carl Magnus
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Смерть
27.06.1796
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург