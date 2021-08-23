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Камаев Георгий Ильич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1926

Дата смерти

2005

Пол

Мужской

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1926

Отец: Камаев Илья Иванович

Мать: Камаева Елизавета Феоктистовна

Смерть
2005
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