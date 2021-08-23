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Камаев Георгий Ильич
Камаев Георгий Ильич
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1926
Дата смерти
2005
Пол
Мужской
Отец
Камаев Илья Иванович
1882 г.р.
Мать
Камаева (Антонова) Елизавета Феоктистовна
1892 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ИВ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1926
Отец:
Камаев Илья Иванович
Мать:
Камаева Елизавета Феоктистовна
Смерть
2005
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