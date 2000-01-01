Суханова (Борисова) Ирина Дмитриева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
28.06.1883 ст.
Дочь: Марфа Евдокимова
Отец ребёнка: Суханов Евдоким Романов
с.Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Рождение ребёнка
19.01.1886 ст.
Отец ребёнка: Суханов Евдоким Романов
с.Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Рождение ребёнка
01.01.1891 ст.
Дочь: Ирина Евдокимова
Отец ребёнка: Суханов Евдоким Романов
с.Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Смерть
Неизвестно