Суханова (Борисова) Ирина Дмитриева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Суханова (Борисова) Ирина Дмитриева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
28.06.1883 ст.

Дочь: Марфа Евдокимова

Отец ребёнка: Суханов Евдоким Романов

с.Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Рождение ребёнка
19.01.1886 ст.

Сын: Суханов Ефим Едокимов

Отец ребёнка: Суханов Евдоким Романов

с.Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Рождение ребёнка
01.01.1891 ст.

Дочь: Ирина Евдокимова

Отец ребёнка: Суханов Евдоким Романов

с.Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Смерть
Неизвестно
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