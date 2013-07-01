Курнеева (Лапшова) Софья Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКурнеева (Лапшова) Софья Ивановна

Курнеева (Лапшова) Софья Ивановна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.11.1938

Дата смерти

01.07.2013

Пол

Женский

Отец

Около 1913 г.р.

Мать

1911 г.р.

Муж

1940 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.11.1938

Отец: Лапшов Иван Павлович

Мать: Лапшова Екатерина Ивановна

Рождение ребёнка
11.07.1970

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Курнеев Михаил Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Курнеев Михаил Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Курнеев Михаил Иванович

Пияичное Сосновский Район Нижегородская область
Смерть
01.07.2013
Похороны
Неизвестно
Селитьба, Сосновский район, Нижегородская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close