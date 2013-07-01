Курнеева (Лапшова) Софья Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.11.1938
Дата смерти01.07.2013
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.11.1938
Отец: Лапшов Иван Павлович
Рождение ребёнка
11.07.1970
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Курнеев Михаил Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Курнеев Михаил Иванович
Пияичное Сосновский Район Нижегородская область
Смерть
01.07.2013
Похороны
Неизвестно
Селитьба, Сосновский район, Нижегородская область