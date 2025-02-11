(Большакова) Степанида Иванова 1848 — найти родственников по фамилии на Familio

(Большакова) Степанида Иванова

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 1848, Бояркино, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область

умерла Неизвестно

Отец
Большаков Иван Васильев1829 г.р.
Мать
Большакова Дарья Фёдорова1828 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1848

Отец: Большаков Иван Васильев

Мать: Большакова Дарья Фёдорова

Бояркино, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область

Место жительства
1850
Бояркино, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область

43

Смерть
Неизвестно

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