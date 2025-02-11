(Большакова) Степанида Иванова
женский, родилась 1848, Бояркино, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
умерла Неизвестно
ОтецБольшаков Иван Васильев1829 г.р.
МатьБольшакова Дарья Фёдорова1828 г.р.
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Место
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Рождение
1848
Отец: Большаков Иван Васильев
Бояркино, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Место жительства
1850
Бояркино, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно