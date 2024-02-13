Колчурина Ирина Якимова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Колчурина Ирина Якимова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1690 г.р.

Дети

Добавил:

РЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Колчурин Иван Васильевич

Рождение ребёнка
1711

Сын: Колчурин Гаврила Иванович

Отец ребёнка: Колчурин Иван Васильевич

Кульбаево-Мараса, Нурлатский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1717

Сын: Колчурин Иван Иванович

Отец ребёнка: Колчурин Иван Васильевич

Кульбаево-Мараса, Нурлатский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно

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