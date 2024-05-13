Герасимова (Мухина) Вера Александровна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Герасимова (Мухина) Вера Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Александр Афанасьевич Мухин

Мать: не указана

Рождение ребёнка
07.06.1906

Сын: Герасимов Василий Михайлович

Отец ребёнка: Герасимов Михаил Никифорович

Рождение ребёнка
13.11.1909

Сын: Герасимов Анатолий Михайлович

Отец ребёнка: Герасимов Михаил Никифорович

Лукьяново, Мышкинский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
Неизвестно

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