Герасимова (Мухина) Вера Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Александр Афанасьевич Мухин
Мать: не указана
Рождение ребёнка
07.06.1906
Сын: Герасимов Василий Михайлович
Отец ребёнка: Герасимов Михаил Никифорович
Рождение ребёнка
13.11.1909
Сын: Герасимов Анатолий Михайлович
Отец ребёнка: Герасимов Михаил Никифорович
Лукьяново, Мышкинский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
Неизвестно