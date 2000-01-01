Косарева Александра Максимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Косарева Александра Максимовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.05.1992

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

1972 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.05.1992

Отец: не указан

Мать: Ковалёва Ирина Викторовна

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