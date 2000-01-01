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Косарева Александра Максимовна
Косарева Александра Максимовна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
20.05.1992
Пол
Женский
Отец
Не указан
Мать
Ковалёва Ирина Викторовна
1972 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ВС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.05.1992
Отец: не указан
Мать:
Ковалёва Ирина Викторовна
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