Сараева (Бакайкина) Пелагея Васильевна 18.06.1918 — найти родственников по фамилии на Familio

Сараева (Бакайкина) Пелагея Васильевна

Автор
ИБ
Баклушина И.

женский, родилась 18.06.1918, Охотск, Охотский муниципальный район, Хабаровский край

умерла 06.12.1981, Охотск, Охотский муниципальный район, Хабаровский край

Отец
Бакайкин Василий СеменовОколо 1880 г.р.
Мать
Бакайкина Марфа АвксентьеваНеизвестно г.р.
Супруги
Сараев Игнат Степанович1911 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.06.1918

Отец: Бакайкин Василий Семенов

Мать: Бакайкина Марфа Авксентьева

Охотск, Охотский муниципальный район, Хабаровский край

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сараев Игнат Степанович

Рождение ребёнка
11.03.1944

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сараев Игнат Степанович

Резиденция, Охотский муниципальный район, Хабаровский край

Смерть
06.12.1981
Охотск, Охотский муниципальный район, Хабаровский край

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