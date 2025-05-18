Сараева (Бакайкина) Пелагея Васильевна
женский, родилась 18.06.1918, Охотск, Охотский муниципальный район, Хабаровский край
умерла 06.12.1981, Охотск, Охотский муниципальный район, Хабаровский край
ОтецБакайкин Василий СеменовОколо 1880 г.р.
МатьБакайкина Марфа АвксентьеваНеизвестно г.р.
Супруги
Сараев Игнат Степанович1911 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.06.1918
Охотск, Охотский муниципальный район, Хабаровский край
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
11.03.1944
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Сараев Игнат Степанович
Резиденция, Охотский муниципальный район, Хабаровский край
Смерть
06.12.1981
Охотск, Охотский муниципальный район, Хабаровский край