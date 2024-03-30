Попов Василий Иоакимович
Место рожденияпгт Подосиновец, Подосиновский р., Кировская обл.,
Дата рождения1852
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
31.01.1871
Рождение ребёнка
1880
Сын: Попов Александр Васильевич
Мать ребёнка: Попова Марья Константиновна
Рождение ребёнка
1881
Дочь: Лаврова Зинаида Васильевна
Мать ребёнка: Попова Марья Константиновна
Рождение ребёнка
1881
Сын: Попов Константин Васильевич
Мать ребёнка: Попова Марья Константиновна
Рождение ребёнка
1884
Мать ребёнка: Попова Марья Константиновна
Рождение ребёнка
1886
Мать ребёнка: Попова Марья Константиновна
Рождение ребёнка
1888
Дочь: Мария Васильевна
Мать ребёнка: Попова Марья Константиновна
Рождение ребёнка
1891
Дочь: Александра Васильевна
Мать ребёнка: Попова Марья Константиновна
Рождение ребёнка
01.01.1895
Мать ребёнка: Попова Марья Константиновна
Смерть
Неизвестно