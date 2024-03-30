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Попов Василий Иоакимович

Место рождения

пгт Подосиновец, Подосиновский р., Кировская обл.,

Дата рождения

1852

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852

Отец: не указан

Мать: не указана

пгт Подосиновец, Подосиновский р., Кировская обл.,
Бракосочетание
31.01.1871

Жена: Попова Марья Константиновна

Рождение ребёнка
1880

Сын: Попов Александр Васильевич

Мать ребёнка: Попова Марья Константиновна

Рождение ребёнка
1881

Дочь: Лаврова Зинаида Васильевна

Мать ребёнка: Попова Марья Константиновна

Рождение ребёнка
1881

Сын: Попов Константин Васильевич

Мать ребёнка: Попова Марья Константиновна

Рождение ребёнка
1884

Сын: Попов Иоаким Васильевич

Мать ребёнка: Попова Марья Константиновна

Рождение ребёнка
1886

Сын: Попов Иоанн Васильевич

Мать ребёнка: Попова Марья Константиновна

Рождение ребёнка
1888

Дочь: Мария Васильевна

Мать ребёнка: Попова Марья Константиновна

Рождение ребёнка
1891

Дочь: Александра Васильевна

Мать ребёнка: Попова Марья Константиновна

Рождение ребёнка
01.01.1895

Сын: Попов Василий Васильевич

Мать ребёнка: Попова Марья Константиновна

Смерть
Неизвестно
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