Баранова (Ночешнова) Ирина Станиславовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.11.1962
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
06.11.1962
Отец: Ночешнов Станислав
Рождение ребёнка
31.08.1985
Дочь: Мосесова Жанна
Отец ребёнка: Кочергин Анатолий
Бракосочетание
16.11.1991
Рождение ребёнка
17.07.1992
Отец ребёнка: Баранов Игорь Арсентьевич
Самара, Самара, Самарская область
Развод
Неизвестно
Муж: Кочергин Анатолий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Кочергин Анатолий