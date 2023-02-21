Баранова (Ночешнова) Ирина Станиславовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Баранова (Ночешнова) Ирина Станиславовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.11.1962

Пол

Женский

Добавил:

МБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.11.1962

Отец: Ночешнов Станислав

Мать: не указана

Рождение ребёнка
31.08.1985

Дочь: Мосесова Жанна

Отец ребёнка: Кочергин Анатолий

Бракосочетание
16.11.1991

Муж: Баранов Игорь Арсентьевич

Рождение ребёнка
17.07.1992

Сын: Баранов Данила Игоревич

Отец ребёнка: Баранов Игорь Арсентьевич

Самара, Самара, Самарская область
Развод
Неизвестно

Муж: Кочергин Анатолий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кочергин Анатолий

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