Хайц (Heitz) Анна Барбара (Anna Barbara) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хайц (Heitz) Анна Барбара (Anna Barbara)

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

29.08.1763

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Хайц Иоганнес Михаэль

Мать: Хирле Христина

Бракосочетание
14.01.1726

Муж: Шмитт Иоганнес Михаэль

Рорвиллер, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Рождение ребёнка
10.09.1729

Сын: Шмитт Иоганнес Михаэль

Отец ребёнка: Шмитт Иоганнес Михаэль

Рорвиллер, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Смерть
29.08.1763
Рорвиллер, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Похороны
30.08.1763
Рорвиллер, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
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