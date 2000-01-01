Хайц (Heitz) Анна Барбара (Anna Barbara)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти29.08.1763
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Хайц Иоганнес Михаэль
Мать: Хирле Христина
Бракосочетание
14.01.1726
Рорвиллер, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Рождение ребёнка
10.09.1729
Отец ребёнка: Шмитт Иоганнес Михаэль
Рорвиллер, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Смерть
29.08.1763
Рорвиллер, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Похороны
30.08.1763
Рорвиллер, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция