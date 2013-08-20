Ягдарова Антонина Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.08.1930
Дата смерти20.08.2013
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
12.02.1958
Дочь: Богачёва Валентина Семёновна
Отец ребёнка: Ягдаров Семён Иванович
Рождение ребёнка
12.02.1958
Дочь: Богачёва Валентина Семёновна
Отец ребёнка: Ягдаров Семён Иванович
Рождение ребёнка
16.02.1961
Дочь: Козырева Анна Семеновна
Отец ребёнка: Ягдаров Семён Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Богачева Валентина Семёновна
Смерть
20.08.2013