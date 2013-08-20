Ягдарова Антонина Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ягдарова Антонина Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.08.1930

Дата смерти

20.08.2013

Пол

Женский

Добавил:

ДГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.08.1930

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
12.02.1958

Дочь: Богачёва Валентина Семёновна

Отец ребёнка: Ягдаров Семён Иванович

Рождение ребёнка
12.02.1958

Дочь: Богачёва Валентина Семёновна

Отец ребёнка: Ягдаров Семён Иванович

Рождение ребёнка
16.02.1961

Дочь: Козырева Анна Семеновна

Отец ребёнка: Ягдаров Семён Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Богачева Валентина Семёновна

Отец ребёнка: не указан

Смерть
20.08.2013
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