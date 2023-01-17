Романова (Сысоева) Евдокия Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Романова (Сысоева) Евдокия Петровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1899 г.р.

Дети

Добавил:

ИР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1921

Дочь: Романова Любовь Григорьевна

Отец ребёнка: Романов Григорий Иванович

Рыбное, Рыбновский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Романов Григорий Иванович

Смерть
Неизвестно
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