Гатиаттуллин Мансур Ахметович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гатиаттуллин Мансур Ахметович

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Место рождения

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

21.04.1924

Дата смерти

03.05.2009

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.04.1924

Отец: не указан

Мать: не указана

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Место жительства
С 1946 по 2009
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Место жительства
По 1946
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
03.05.2009
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
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