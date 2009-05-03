Гатиаттуллин Мансур Ахметович
Место рождения
Дата рождения21.04.1924
Дата смерти03.05.2009
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.04.1924
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1946 по 2009
Место жительства
По 1946
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
03.05.2009