Дрюкова Пелагея Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дрюкова Пелагея Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
02.04.1912

Сын: Дрюков Семен Федотович

Отец ребёнка: Дрюков Федот Фролович

Рождение ребёнка
05.08.1916

Сын: Дрюков Емельян Федотович

Отец ребёнка: Дрюков Федот Фролович

Рождение ребёнка
1917

Сын: Дрюков Георгий Федотович

Отец ребёнка: Дрюков Федот Фролович

Рождение ребёнка
05.07.1927

Дочь: Полякова Варвара Федотовна

Отец ребёнка: Дрюков Федот Фролович

Рождение ребёнка
05.07.1927

Дочь: Дрюкова Галина Федотовна

Отец ребёнка: Дрюков Федот Фролович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Дрюкова Анна Федотовна

Отец ребёнка: Дрюков Федот Фролович

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