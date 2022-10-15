Дрюкова Пелагея Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
02.04.1912
Отец ребёнка: Дрюков Федот Фролович
Рождение ребёнка
05.08.1916
Отец ребёнка: Дрюков Федот Фролович
Рождение ребёнка
1917
Отец ребёнка: Дрюков Федот Фролович
Рождение ребёнка
05.07.1927
Дочь: Полякова Варвара Федотовна
Отец ребёнка: Дрюков Федот Фролович
Рождение ребёнка
05.07.1927
Дочь: Дрюкова Галина Федотовна
Отец ребёнка: Дрюков Федот Фролович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Дрюкова Анна Федотовна
Отец ребёнка: Дрюков Федот Фролович