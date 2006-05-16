Кононова Мария Игнатьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.04.1913
Дата смерти16.05.2006
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.04.1913
Отец: Кононов Игнат
Мать: Кононова Елезавета
Рождение ребёнка
28.05.1935
Дочь: Майстренко Веремеенко Александра Петрова
Отец ребёнка: Майстренко Ов Петр Федорович
Рождение ребёнка
Около 28.05.1935
Дочь: Майстренко Веремеенко Александра Петровна
Отец ребёнка: Майстренко Иван Петрович
Рождение ребёнка
30.08.1941
Отец ребёнка: Майстренко Ов Петр Федорович
Смерть
16.05.2006