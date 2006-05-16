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Кононова Мария Игнатьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.04.1913

Дата смерти

16.05.2006

Пол

Женский

Добавил:

ич
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.04.1913

Отец: Кононов Игнат

Мать: Кононова Елезавета

Рождение ребёнка
28.05.1935

Дочь: Майстренко Веремеенко Александра Петрова

Отец ребёнка: Майстренко Ов Петр Федорович

Рождение ребёнка
Около 28.05.1935

Дочь: Майстренко Веремеенко Александра Петровна

Отец ребёнка: Майстренко Иван Петрович

Рождение ребёнка
30.08.1941

Сын: Майстренко Иван Петрович

Отец ребёнка: Майстренко Ов Петр Федорович

Смерть
16.05.2006

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