Маслаков Николай Григорьевич
Место рождения
Дата рождения19.12.1894
Дата смерти16.10.1969
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.12.1894
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Маслакова) Валентина Николаевна
Мать ребёнка: Маслакова (Устюжанина) Татьяна Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Маслаков Николай Николаевич
Мать ребёнка: Маслакова (Устюжанина) Татьяна Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Маслаков Михаил Николаевич
Мать ребёнка: Маслакова (Устюжанина) Татьяна Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Маслаков Анатолий Николаевич
Мать ребёнка: Маслакова (Устюжанина) Татьяна Васильевна
Рождение ребёнка
18.09.1921
Дочь: Тюфякова (Маслакова) Любовь Николаевна
Мать ребёнка: Маслакова (Устюжанина) Татьяна Васильевна
Рождение ребёнка
08.11.1924
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Маслакова (Устюжанина) Татьяна Васильевна
Смерть
16.10.1969
Курганово, Полевской, Свердловская область