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Маслаков Николай Григорьевич

Место рождения

Шевелева, Катайский муниципальный район, Курганская область

Дата рождения

19.12.1894

Дата смерти

16.10.1969

Пол

Мужской

Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.12.1894

Отец: Маслаков Григорий

Мать: Маслакова (Баженова) Евдокия Михайловна

Шевелева, Катайский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Маслакова) Валентина Николаевна

Мать ребёнка: Маслакова (Устюжанина) Татьяна Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Маслаков Николай Николаевич

Мать ребёнка: Маслакова (Устюжанина) Татьяна Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Маслаков Михаил Николаевич

Мать ребёнка: Маслакова (Устюжанина) Татьяна Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Маслаков Анатолий Николаевич

Мать ребёнка: Маслакова (Устюжанина) Татьяна Васильевна

Рождение ребёнка
18.09.1921

Дочь: Тюфякова (Маслакова) Любовь Николаевна

Мать ребёнка: Маслакова (Устюжанина) Татьяна Васильевна

Шевелева, Катайский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
08.11.1924

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Маслакова (Устюжанина) Татьяна Васильевна

Смерть
16.10.1969
Курганово, Полевской, Свердловская область

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