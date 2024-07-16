Генералова Ольга Генриховна 26.09.1966 — найти родственников по фамилии на Familio
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Генералова Ольга Генриховна

Место рождения

Светлый, Светлинский муниципальный район, Оренбургская область

Дата рождения

26.09.1966

Пол

Женский

Добавил:

ВГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.09.1966

Отец: не указан

Мать: не указана

Светлый, Светлинский муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Генералов Владимир Николаевич

Рождение ребёнка
30.09.1991

Дочь: Генералова Елена Владимировна

Отец ребёнка: Генералов Владимир Николаевич

Светлый, Светлинский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
22.04.1993

Сын: Генералов Александр Владимирович

Отец ребёнка: Генералов Владимир Николаевич

Светлый, Светлинский муниципальный район, Оренбургская область

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