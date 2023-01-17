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Ошмарина Мария Матвеевна

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Место рождения

д. Маслово с/с Мелёхинский Юсьвинский р-н Республика Молотовская Коми-Пермятский округ

Дата рождения

1846

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ТА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1846

Отец: не указан

Мать: не указана

д. Маслово с/с Мелёхинский Юсьвинский р-н Республика Молотовская Коми-Пермятский округ
Рождение ребёнка
01.01.1927

Сын: Ашмарин Евгений Николаевич

Отец ребёнка: Ошмарин Николай Матвеевич

Д. Бородинка Кушвинский район ( видимо был Красноуральский р-н)
Смерть
Неизвестно
Красноуральск, Красноуральск, Свердловская область
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