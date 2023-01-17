Ошмарина Мария Матвеевна
Место рожденияд. Маслово с/с Мелёхинский Юсьвинский р-н Республика Молотовская Коми-Пермятский округ
Дата рождения1846
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1846
Отец: не указан
Мать: не указана
д. Маслово с/с Мелёхинский Юсьвинский р-н Республика Молотовская Коми-Пермятский округ
Рождение ребёнка
01.01.1927
Сын: Ашмарин Евгений Николаевич
Отец ребёнка: Ошмарин Николай Матвеевич
Д. Бородинка Кушвинский район ( видимо был Красноуральский р-н)
Смерть
Неизвестно
Красноуральск, Красноуральск, Свердловская область