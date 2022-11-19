Александрова (Рожковская) Тамара Анатольевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.03.1952
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.03.1952
Отец: не указан
Рождение ребёнка
31.01.1972
Дочь: Александрова Ирина Германовна
Отец ребёнка: Александров Герман
Рождение ребёнка
31.08.1975
Дочь: Гладышева Елена Германовна
Отец ребёнка: Александров Герман
Рождение ребёнка
02.05.1978
Сын: Александров Роман Германович
Отец ребёнка: Александров Герман
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Александров Герман