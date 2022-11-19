Александрова (Рожковская) Тамара Анатольевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Александрова (Рожковская) Тамара Анатольевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.03.1952

Пол

Женский

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.03.1952

Отец: не указан

Мать: Рожковская Роза Григорьевна

Рождение ребёнка
31.01.1972

Дочь: Александрова Ирина Германовна

Отец ребёнка: Александров Герман

Рождение ребёнка
31.08.1975

Дочь: Гладышева Елена Германовна

Отец ребёнка: Александров Герман

Рождение ребёнка
02.05.1978

Сын: Александров Роман Германович

Отец ребёнка: Александров Герман

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Александров Герман

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