Фисаренко Елена
Место рожденияСело Павловка Джанкойский район Крымская область Украинская ССР
Дата рождения18.06.1988
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.06.1988
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
26.06.2010
Дочь: Фисаренко Анна Владимировна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
14.03.2012
Дочь: Фисаренко Виктория Владимировна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
20.02.2021
Сын: Фисаренко Артëм Владимирович
Отец ребёнка: не указан