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Фисаренко Елена

Место рождения

Село Павловка Джанкойский район Крымская область Украинская ССР

Дата рождения

18.06.1988

Пол

Женский

Добавил:

ЕФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.06.1988

Отец: Фисаренко Владиммр Викторович

Мать: Фисаренко (Жабокрицкая) Ирина Юльевна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Харский Владимир Николаевич

Рождение ребёнка
26.06.2010

Дочь: Фисаренко Анна Владимировна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
14.03.2012

Дочь: Фисаренко Виктория Владимировна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
20.02.2021

Сын: Фисаренко Артëм Владимирович

Отец ребёнка: не указан

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