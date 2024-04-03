Курбатова (Секачева) Анна Филипповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Курбатова (Секачева) Анна Филипповна

Место рождения

Троицкое, Богданович, Свердловская область

Дата рождения

25.06.1908 ст.

Дата смерти

07.04.1978

Пол

Женский

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.06.1908 ст.

Отец: Секачев Филипп Карпович

Мать: Секачева Пелагея

Троицкое, Богданович, Свердловская область
Бракосочетание
?.04.1933

Муж: Курбатов Иван Андреевич

Богданович, Богданович, Свердловская область
Рождение ребёнка
31.03.1942

Дочь: Пекарская Людмила Ивановна

Отец ребёнка: Курбатов Иван Андреевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Курбатов Геннадий Иванович

Отец ребёнка: Курбатов Иван Андреевич

Кунарское, Богданович, Свердловская область
Смерть
07.04.1978
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