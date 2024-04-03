Курбатова (Секачева) Анна Филипповна
Место рождения
Дата рождения25.06.1908 ст.
Дата смерти07.04.1978
ПолЖенский
Мать
Муж
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.06.1908 ст.
Отец: Секачев Филипп Карпович
Мать: Секачева Пелагея
Бракосочетание
?.04.1933
Богданович, Богданович, Свердловская область
Рождение ребёнка
31.03.1942
Дочь: Пекарская Людмила Ивановна
Отец ребёнка: Курбатов Иван Андреевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Курбатов Геннадий Иванович
Отец ребёнка: Курбатов Иван Андреевич
Кунарское, Богданович, Свердловская область
Смерть
07.04.1978