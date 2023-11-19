Ржанова Евдокия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ржанова Евдокия

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ржанов Петр Васильевич

Отец ребёнка: Ржанов Василий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ржанов Григорий Васильевич

Отец ребёнка: Ржанов Василий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ржанов Кузьма Васильевич

Отец ребёнка: Ржанов Василий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ржанов Михаил Васильевич

Отец ребёнка: Ржанов Василий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ржанов Иван Васильевич

Отец ребёнка: Ржанов Василий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Миронова Александра Васильевна

Отец ребёнка: Ржанов Василий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Хлебина Мария Васильевна

Отец ребёнка: Ржанов Василий

Рождение ребёнка
04.12.1929

Сын: Ржанов Василий

Отец ребёнка: Ржанов Василий

Бракосочетание
28.05.1970

Муж: Ржанов Василий

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