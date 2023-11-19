Ржанова Евдокия
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Ржанов Василий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ржанов Григорий Васильевич
Отец ребёнка: Ржанов Василий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Ржанов Василий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Ржанов Василий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Ржанов Василий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Миронова Александра Васильевна
Отец ребёнка: Ржанов Василий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Хлебина Мария Васильевна
Отец ребёнка: Ржанов Василий
Рождение ребёнка
04.12.1929
Сын: Ржанов Василий
Отец ребёнка: Ржанов Василий
Бракосочетание
28.05.1970
Муж: Ржанов Василий