Давытева Шэрпижамал
Место рожденияНе указано
Дата рождения1887
Дата смерти1965
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887
Отец: Багаутдин
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Давытева) Суфия
Отец ребёнка: Давытев Шакирзян
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Давытев Закиржан
Отец ребёнка: Давытев Шакирзян
Рождение ребёнка
22.03.1914
Дочь: Нуруллина (Давытева) Шэхэрбану
Отец ребёнка: Давытев Шакирзян
Рождение ребёнка
15.10.1927
Сын: Давытев Рахимзян
Отец ребёнка: Давытев Шакирзян
Куэм авылы, Атнинский район
Смерть
1965