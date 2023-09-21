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Давытева Шэрпижамал

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1887

Дата смерти

1965

Пол

Женский

Добавил:

РА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887

Отец: Багаутдин

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Давытева) Суфия

Отец ребёнка: Давытев Шакирзян

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Давытев Закиржан

Отец ребёнка: Давытев Шакирзян

Рождение ребёнка
22.03.1914

Дочь: Нуруллина (Давытева) Шэхэрбану

Отец ребёнка: Давытев Шакирзян

Кубян, Атнинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
15.10.1927

Сын: Давытев Рахимзян

Отец ребёнка: Давытев Шакирзян

Кубян, Атнинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Куэм авылы, Атнинский район
Смерть
1965

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