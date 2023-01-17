Древо
Люди
Места
Фамилии
База знаний
Медиа
Главная
Люди
Козлова (Селезнева) Ольга Михайловна
Козлова (Селезнева) Ольга Михайловна
Поделиться
Добавить человека
Место рождения
Калуга
, город Калуга, Калужская область
Дата рождения
05.09.1979
Пол
Женский
Отец
Селезнев Михаил Иванович
1939 г.р.
Мать
Селезнева (Стратонова) Екатерина Ивановна
1942 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АК
Пожаловаться на страницу
События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
Пожаловаться на страницу
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.09.1979
Отец:
Селезнев Михаил Иванович
Мать:
Селезнева Екатерина Ивановна
Калуга
, город Калуга, Калужская область
Пользовательское соглашение
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Помощь
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close
Принять условия