Кануков Мамсур Мисостович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кануков Мамсур Мисостович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1822

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1841

Сын: Кануков Кази-Магомет

Мать ребёнка: Канукова Даце

Рождение ребёнка
1845

Сын: Кануков Хатахцико

Мать ребёнка: Канукова Даце

Рождение ребёнка
1851

Сын: Кануков Шахан-Гирей

Мать ребёнка: Канукова Даце

Рождение ребёнка
1853

Сын: Кануков Кази-Бек

Мать ребёнка: Канукова Даце

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Канукова Даце

Смерть
Неизвестно
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