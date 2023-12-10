Пунькова (Островская) Антонина Лукинична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пунькова (Островская) Антонина Лукинична

Место рождения

с. Веселое Алма-Атинской области

Дата рождения

26.04.1954

Пол

Женский

Добавил:

НР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.04.1954

Отец: Островский Лукаш Иванович

Мать: Островская Михалина Петровна

с. Веселое Алма-Атинской области
Рождение ребёнка
13.06.1976

Дочь: Резанова Надежда Сергеевна

Отец ребёнка: Пуньков Сергей Владимирович

Рождение ребёнка
27.05.1979

Дочь: Виноградова Светлана Сергеевна

Отец ребёнка: Пуньков Сергей Владимирович

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