Пунькова (Островская) Антонина Лукинична
Место рожденияс. Веселое Алма-Атинской области
Дата рождения26.04.1954
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.04.1954
с. Веселое Алма-Атинской области
Рождение ребёнка
13.06.1976
Дочь: Резанова Надежда Сергеевна
Отец ребёнка: Пуньков Сергей Владимирович
Рождение ребёнка
27.05.1979
Дочь: Виноградова Светлана Сергеевна
Отец ребёнка: Пуньков Сергей Владимирович