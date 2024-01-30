Малахова Иулитта Исаакова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Малахова Иулитта Исаакова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.07.1862

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.07.1862

Отец: Малахов Исаак Михайлов

Мать: Жукина Мария Семенова

Бракосочетание
24.01.1882

Муж: Ильин Василий Трофимов

дер. Нечаевой Черемуховской волости Курганского уезда Тобольской губернии
Рождение ребёнка
23.04.1889 ст.

Дочь: Ильина Александра Васильева

Отец ребёнка: Ильин Василий Трофимов

дер. Ильина Черемуховской волости Курганского уезда Тобольской губернии
Смерть
Неизвестно
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