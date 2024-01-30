Малахова Иулитта Исаакова
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.07.1862
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.07.1862
Отец: Малахов Исаак Михайлов
Мать: Жукина Мария Семенова
Бракосочетание
24.01.1882
дер. Нечаевой Черемуховской волости Курганского уезда Тобольской губернии
Рождение ребёнка
23.04.1889 ст.
Дочь: Ильина Александра Васильева
Отец ребёнка: Ильин Василий Трофимов
дер. Ильина Черемуховской волости Курганского уезда Тобольской губернии
Смерть
Неизвестно