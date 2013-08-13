Витель Юрий Владимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Витель Юрий Владимирович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.05.1973

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

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Дети

Добавил:

НВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.05.1973

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
13.08.2013

Сын: Витель Глеб Юрьевич

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
13.08.2013

Сын: Витель Глеб Юрьевич

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

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