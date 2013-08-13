Витель Юрий Владимирович
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.05.1973
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.05.1973
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
13.08.2013
Сын: Витель Глеб Юрьевич
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
13.08.2013
Сын: Витель Глеб Юрьевич
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности