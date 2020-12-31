Ветошкина Нина Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1980
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
30.06.1938
Дочь: Воронова Надежда Петровна
Отец ребёнка: Ветошкин Петр Яковлевич
Рождение ребёнка
1940
Дочь: Мария Петровна
Отец ребёнка: Ветошкин Петр Яковлевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1980