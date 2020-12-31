Ветошкина Нина Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ветошкина Нина Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1980

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
30.06.1938

Дочь: Воронова Надежда Петровна

Отец ребёнка: Ветошкин Петр Яковлевич

Рождение ребёнка
1940

Дочь: Мария Петровна

Отец ребёнка: Ветошкин Петр Яковлевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ветошкин Петр Яковлевич

Смерть
1980
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