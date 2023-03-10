Краснов Василий Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.?.?
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.?.?
Отец: Краснов Иван
Рождение ребёнка
12.04.1928
Дочь: Ольга Васильевна
Мать ребёнка: Краснова Мария Матвеевна
Рождение ребёнка
24.01.1931
Дочь: Августа Васильевна
Мать ребёнка: Краснова Мария Матвеевна
Рождение ребёнка
05.04.1937
Дочь: Тамара Васильевна
Мать ребёнка: Краснова Мария Матвеевна
Рождение ребёнка
16.06.1941
Сын: Краснов Анатолий Васильевич
Мать ребёнка: Краснова Мария Матвеевна
Смерть
Неизвестно