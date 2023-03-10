Краснов Василий Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Краснов Василий Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.?.?

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.?.?

Отец: Краснов Иван

Мать: не указана

Рождение ребёнка
12.04.1928

Дочь: Ольга Васильевна

Мать ребёнка: Краснова Мария Матвеевна

Рождение ребёнка
24.01.1931

Дочь: Августа Васильевна

Мать ребёнка: Краснова Мария Матвеевна

Рождение ребёнка
05.04.1937

Дочь: Тамара Васильевна

Мать ребёнка: Краснова Мария Матвеевна

Рождение ребёнка
16.06.1941

Сын: Краснов Анатолий Васильевич

Мать ребёнка: Краснова Мария Матвеевна

Смерть
Неизвестно
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